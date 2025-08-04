Видео: болельщики «Милана» поприветствовали Луку Модрича

Болельщики «Милана» поприветствовали новичка «россонери» хорватского полузащитника Луку Модрича. Футболист вышел на балкон со своей футболкой с номером 14 и был тепло принят фанатами, которые скандировали его имя.

Напомним, 39-летний Модрич подписал контракт с «Миланом» 14 июля 2025 года на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Последние 13 лет полузащитник отыграл в составе мадридского «Реала», где за 597 матчей забил 49 голов и отдал 95 результативных передач. Вместе с командой хорват выиграл 27 трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов. В индивидуальном плане Модрич выиграл «Золотой мяч», а также награду футболиста года от УЕФА и ФИФА.