Барко не покинет «Спартак» в летнее трансферное окно — журналист Оливейра

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко не покинет «Спартак» в это трансферное окно, сообщил журналист Пабло Оливейра на странице в соцсети Х. По данным СМИ к игроку проявлял интерес «Фламенго».

«С Эсекьелем Барко всё спокойно; слухов о его уходе нет», — написал Оливейра.

Аргентинец перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Барко с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

В этом сезоне Барко провёл четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.