«Ливерпуль» крупно обыграл «Атлетик» в первом товарищеском матче команд

Завершён первый товарищеский матч «Ливерпуля» с «Атлетиком» из запланированных на 4 августа. Победу со счётом 4:1 в этой игре одержала английская команда. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

Рио Нгумоха открыл счёт на второй минуте и вывел хозяев поля вперёд. Дарвин Нуньес на пятой минуте удвоил преимущество команды. Алекс Падилья на 42-й минуте отличился автоголом и увеличил разрыв в счёте. Харви Эллиотт на 58-й минуте забил четвёртый мяч красных. Горка Гурусета на 76-й минуте отыграл один из пропущенных мячей. Сегодня в 22:00 мск эти команды проведут ещё одну контрольную встречу.

«Ливерпуль» начнёт новый сезон 10 августа матчем за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас». «Атлетик» откроет новый сезон Ла Лиги 17 августа игрой с «Севильей».