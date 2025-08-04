Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» крупно обыграл «Атлетик» в первом товарищеском матче команд

«Ливерпуль» крупно обыграл «Атлетик» в первом товарищеском матче команд
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён первый товарищеский матч «Ливерпуля» с «Атлетиком» из запланированных на 4 августа. Победу со счётом 4:1 в этой игре одержала английская команда. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
04 августа 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Нгумоха – 2'     2:0 Нуньес – 5'     3:0 Падилья – 42'     4:0 Эллиотт – 58'     4:1 Гурусета – 76'    

Рио Нгумоха открыл счёт на второй минуте и вывел хозяев поля вперёд. Дарвин Нуньес на пятой минуте удвоил преимущество команды. Алекс Падилья на 42-й минуте отличился автоголом и увеличил разрыв в счёте. Харви Эллиотт на 58-й минуте забил четвёртый мяч красных. Горка Гурусета на 76-й минуте отыграл один из пропущенных мячей. Сегодня в 22:00 мск эти команды проведут ещё одну контрольную встречу.

«Ливерпуль» начнёт новый сезон 10 августа матчем за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас». «Атлетик» откроет новый сезон Ла Лиги 17 августа игрой с «Севильей».

Материалы по теме
Видео
«Ливерпуль» и «Атлетик» почтили память Жоты и его брата на 20-й минуте товарищеского матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android