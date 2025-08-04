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Агент Батракова заявил, что опция выкупа игрока из «Локомотива» неактивна до конца сезона

Агент Батракова заявил, что опция выкупа игрока из «Локомотива» неактивна до конца сезона
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что 20-летний футболист не покинет московский клуб до конца нынешнего сезона.

«На сегодняшний момент нет опции, в этом сезоне клуб защищён. Со следующего сезона будет, сумма не оглашается. Мы так и сказали [слова на вопрос про переговоры с Мендешем], что на сегодняшний день опция, которая прописана, не работает. Она будет актуальна только по окончании чемпионата, это не секрет, общедоступная информация», — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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