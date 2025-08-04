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«Рубин» — «Сочи»: двойное спасение Ставера после удара Крамарича в упор в матче РПЛ

«Рубин» — «Сочи»: двойное спасение Ставера после удара Крамарича в упор в матче РПЛ
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В эти минуты проходит заключительный матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Сочи». Игра идёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. «Рубин» ведёт в счёте 1:0 к концу первого тайма.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Даку – 12'    

В концовке первого тайма вратарь «Рубина» Евгений Ставер сделал двойной сейв, сначала отбив мяч после удара Мартина Крамарича головой с нескольких метров, а затем не дав добить мяч в ворота, смахнув его ногой в левый край штрафной площади.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

После двух туров чемпионата России «Рубин» набрал четыре очка и занимает восьмое место в таблице. Сочинцы не заработали очков и располагаются на последней строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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