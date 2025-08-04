«Рубин» — «Сочи»: двойное спасение Ставера после удара Крамарича в упор в матче РПЛ

В эти минуты проходит заключительный матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Сочи». Игра идёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. «Рубин» ведёт в счёте 1:0 к концу первого тайма.

В концовке первого тайма вратарь «Рубина» Евгений Ставер сделал двойной сейв, сначала отбив мяч после удара Мартина Крамарича головой с нескольких метров, а затем не дав добить мяч в ворота, смахнув его ногой в левый край штрафной площади.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

После двух туров чемпионата России «Рубин» набрал четыре очка и занимает восьмое место в таблице. Сочинцы не заработали очков и располагаются на последней строчке.