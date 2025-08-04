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Модрич: могу привнести в «Милан» весь свой опыт

Модрич: могу привнести в «Милан» весь свой опыт
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Новичок «Милана» Лука Модрич рассказал, какую пользу он может принести своей нынешней команде.

«Могу привнести весь свой опыт. Мне нравится усердно работать и выкладываться по полной. Здесь я буду делать то же, что и в предыдущих клубах. Знаю, что от меня ждут очень многого, и это не проблема; я принимаю этот вызов. Помимо опыта, я привнесу страсть и, подчеркну, скромность. Мне нравится работать расслабленно: я просто делаю то, что мне нравится. Не терпится начать играть в новом сезоне», — приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, последние 13 лет хорватский полузащитник отыграл в составе мадридского «Реала», где за 597 матчей забил 49 голов и отдал 95 результативных передач. Вместе с командой хорват выиграл 27 трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов. В индивидуальном плане Модрич выиграл «Золотой мяч», а также награду футболисту года от УЕФА и ФИФА.

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