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Даку забил свой 27-й гол в РПЛ — второй результат в чемпионате России с дебюта албанца

Форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку забил свой 27-й гол в Мир Российской Премьер-Лиге в матче 3-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По данным Opta Sports, с момента дебюта албанца в лиге летом 2023 года (57 матчей) это второй результат в чемпионате России. На первом месте с 31 голом находится нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. Вторую строчку вместе с Даку делит форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

Также албанец стал четвёртым бомбардиром в истории «Рубина» в РПЛ. На первом месте располагается Гёкдениз Карадениз, на счету которого 39 голов. Вторым идёт Алехандро Домингес (37), третьим — Александр Бухаров (33).

По среднему показателю голов за матч Даку — лидер среди топ-5 бомбардиров «Рубина» (0,47 гола за матч).