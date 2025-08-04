Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даку забил свой 27-й гол в РПЛ — второй результат в чемпионате России с дебюта албанца

Даку забил свой 27-й гол в РПЛ — второй результат в чемпионате России с дебюта албанца
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку забил свой 27-й гол в Мир Российской Премьер-Лиге в матче 3-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Даку – 12'    

По данным Opta Sports, с момента дебюта албанца в лиге летом 2023 года (57 матчей) это второй результат в чемпионате России. На первом месте с 31 голом находится нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. Вторую строчку вместе с Даку делит форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

Также албанец стал четвёртым бомбардиром в истории «Рубина» в РПЛ. На первом месте располагается Гёкдениз Карадениз, на счету которого 39 голов. Вторым идёт Алехандро Домингес (37), третьим — Александр Бухаров (33).

По среднему показателю голов за матч Даку — лидер среди топ-5 бомбардиров «Рубина» (0,47 гола за матч).

Материалы по теме
Тренер «Рубина» Рахимов: у Даку есть определённый уровень, но он не держит его всю игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android