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Агент Батракова рассказал, клуб из какой европейской страны интересовался игроком

Агент Батракова рассказал, клуб из какой европейской страны интересовался игроком
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что 20-летним игроком интересовался клуб из Португалии.

— Клуб, который интересовался, из Португалии?
— Да, Португалия.

— Вы рассматриваете такой вариант продолжения карьеры или сразу топ-5?
— Топ-5. Большие европейские клубы никогда не делают предложений по одному удачному сезону. Если Алексей второй сезон сыграет на том же уровне и выше, то большие клубы начнут… — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!», после чего его перебили.

Ранее Кузьмичёв заявил, что опция выкупа Батракова будет неактивна до конца сезона-2025/2026.

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