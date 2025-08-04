Агент Батракова рассказал, клуб из какой европейской страны интересовался игроком

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что 20-летним игроком интересовался клуб из Португалии.

— Клуб, который интересовался, из Португалии?

— Да, Португалия.

— Вы рассматриваете такой вариант продолжения карьеры или сразу топ-5?

— Топ-5. Большие европейские клубы никогда не делают предложений по одному удачному сезону. Если Алексей второй сезон сыграет на том же уровне и выше, то большие клубы начнут… — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!», после чего его перебили.

Ранее Кузьмичёв заявил, что опция выкупа Батракова будет неактивна до конца сезона-2025/2026.