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«Все ждали, что положит три». Гурцкая заявил, что «Спартак» «перегрел Жедсона раскруткой»

«Все ждали, что положит три». Гурцкая заявил, что «Спартак» «перегрел Жедсона раскруткой»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об ожиданиях от игры новичка «Спартака» Жедсона Фернандеша.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

В дебютном матче за «Спартак» в 3-м туре МИР РПЛ с тольяттинским «Акроном» (1:1) Жедсон вышел на поле в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменён в перерыве.

«Хороший парень, но что опять происходит со «Спартаком» не так? Они настолько сильно накручивали, что купили звезду, что ожидания будут, будто приехал боксёр или гимнаст, словно он в одиночку сможет что-то сделать. Ты берёшь его в команду, это командный вид спорта. Ты настолько его перегрел раскруткой, что все ждали, как в первом матче он возьмёт мяч, положит три и пойдёт», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

До перехода в «Бешикташ» в 2022 году Жедсон Фернандеш выступал в составе португальской «Бенфики». Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.

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