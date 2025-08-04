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Роман Шаронов высказался о результатах «Динамо» под руководством Валерия Карпина

Роман Шаронов высказался о результатах «Динамо» под руководством Валерия Карпина
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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов после игры московского «Динамо» с «Краснодаром» (0:1) оценил нынешние результаты бело-голубых под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«То, что было в «Ростове» — это одно, а в «Динамо» — совершенно другое. Я вижу, чего хочет Карпин. И Валерий Георгиевич сам говорит, что у них не получилось то, что задумывали с «Краснодаром». Понятно, что эта игра и набор очков со стороны «Динамо» — не то, что хотел видеть Валерий Георгиевич. Посмотрим, как быстро он выстроит игру и будет добиваться нужных результатов», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент московская команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

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