Роман Шаронов высказался о результатах «Динамо» под руководством Валерия Карпина

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов после игры московского «Динамо» с «Краснодаром» (0:1) оценил нынешние результаты бело-голубых под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

«То, что было в «Ростове» — это одно, а в «Динамо» — совершенно другое. Я вижу, чего хочет Карпин. И Валерий Георгиевич сам говорит, что у них не получилось то, что задумывали с «Краснодаром». Понятно, что эта игра и набор очков со стороны «Динамо» — не то, что хотел видеть Валерий Георгиевич. Посмотрим, как быстро он выстроит игру и будет добиваться нужных результатов», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент московская команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.