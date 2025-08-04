Экс-президент «Локомотива» Наумов: команда играет без запаса прочности, на везении

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре «железнодорожников» на старте сезона-2025/2026. Напомним, команда начала чемпионат России с трёх побед подряд.

«Первые три тура — не показатель. Да, у «Локомотива» прекрасные результаты в РПЛ, которые меня радуют. Но игра команды оставляет желать лучшего — железнодорожники выступают без запаса прочности, на везении. В матче с «Пари НН» могли сами забить два гола, а могли и уступить.

Тот же Комличенко ещё не может найти свою игру, но очень порадовал новичок Рамирес, который усилит «Локомотив». Мне не нравится игра Ненахова — он действует очень грязно. Это говорит о том, что он постоянно теряет позицию. Наверное, какое-то усиление у «Локомотива» ещё будет — нужен ещё нападающий. А также команде нужно строить игру. Как потеряли её во второй части чемпионата, так и не могут найти», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.