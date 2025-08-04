«Рубин» — «Сочи»: Илья Рожков заменён из-за травмы ноги, игрок покинул поле на носилках

В эти минуты проходит заключительный матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Сочи». Игра идёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. «Рубин» ведёт в счёте 1:0 к 60-й минуте.

Во втором тайме защитник «Рубина» Илья Рожков получил травму ноги в стыке с Михаилом Игнатовым и держался за правое бедро. Рожкова положили на носилки и увезли с поля на электрокаре, при этом футболист показывал большой палец партнёру по команде. На 59-й минуте Рожкова сменил Руслан Безруков.

После двух туров чемпионата России «Рубин» набрал четыре очка и занимает восьмое место в таблице. Сочинцы не заработали очков и располагаются на последней строчке.