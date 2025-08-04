Модрич: Аллегри — тренер номер один в мире

Новичок «Милана» Лука Модрич поделился впечатлениями от разговора с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

«Я немного поговорил с ним. Он тренер номер один в мире, и мне не терпится узнать, чего он от меня ждёт. Конечно, я думаю, у него не самые тёплые воспоминания о Лиге чемпионов 2017 года («Ювентус» под руководством Аллегри проиграл «Реалу» Модрича со счётом 1:4. — Прим. «Чемпионата»), поэтому я не буду об этом говорить. Не хочу, чтобы он на меня злился», — приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, последние 13 лет хорватский полузащитник отыграл в составе мадридского «Реала», где за 597 матчей забил 49 голов и отдал 95 результативных передач. Вместе с командой хорват выиграл 27 трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов. В индивидуальном плане Модрич выиграл «Золотой мяч», а также награду футболисту года от УЕФА и ФИФА.