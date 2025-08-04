Беньямин Шешко вводит либо «Ньюкасл», либо «Манчестер Юнайтед» в заблуждение — Bild

Нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко сказал и «Манчестер Юнайтед», и «Ньюкаслу», что хочет перейти только к ним. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, футболист вводит в заблуждение один из интересующихся им клубов. Шешко сообщил «МЮ», что хочет перейти только в его состав, но и «сорокам» он сказал, что заинтересован в трансфере только к ним. «Ньюкасл» хочет как можно скорее прояснить ситуацию. Отмечается, что клуб установил для Шешко дедлайн и ждёт ответа в ближайшее время. Беньямин, в свою очередь, требует от «МЮ» гарантий того, что клуб сможет найти деньги на трансфер.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.