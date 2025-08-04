Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беньямин Шешко вводит либо «Ньюкасл», либо «Манчестер Юнайтед» в заблуждение — Bild

Беньямин Шешко вводит либо «Ньюкасл», либо «Манчестер Юнайтед» в заблуждение — Bild
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко сказал и «Манчестер Юнайтед», и «Ньюкаслу», что хочет перейти только к ним. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, футболист вводит в заблуждение один из интересующихся им клубов. Шешко сообщил «МЮ», что хочет перейти только в его состав, но и «сорокам» он сказал, что заинтересован в трансфере только к ним. «Ньюкасл» хочет как можно скорее прояснить ситуацию. Отмечается, что клуб установил для Шешко дедлайн и ждёт ответа в ближайшее время. Беньямин, в свою очередь, требует от «МЮ» гарантий того, что клуб сможет найти деньги на трансфер.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
«РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ньюкасла» о покупке Шешко за € 75+5 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android