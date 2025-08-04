«Зенит» заинтересован в трансфере Александра Митровича из «Аль-Хиляля» — Mozzart Sport

Петербургский «Зенит» заинтересован в переходе нападающего «Аль-Хиляля» и сборной Сербии Александра Митровича, сообщает Mozzart Sport.

По данным источника, Митрович не входил в планы нового тренера «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги, учитывая, что клуб хочет заполучить нового именитого форварда. Отмечается, что проблемой при переходе могут стать высокие запросы Митровича по зарплате. Также сообщается, что «Зенит» уже обратился к Митровичу, заявив, что заинтересован в нём.

«Аль-Хиляль» уже выразил готовность покрыть разницу в зарплате Митровича, которая вместе с бонусами превышает € 20 млн.

Митровичу 30 лет, он выступает за «Аль-Хиляль» с августа 2023 года. В активе форварда 79 матчей, 68 забитых мячей и 15 голевых передач в Саудовской Аравии.