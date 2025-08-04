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Модрич: я увидел много позитива в «Милане»

Модрич: я увидел много позитива в «Милане»
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Новичок «Милана» Лука Модрич поделился впечатлениями от игры своей команды в предсезонных товарищеских матчах.

«Я смотрел матчи с «Арсеналом» и «Ливерпулем», увидел много позитива в команде и своих одноклубниках. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. В этих первых играх они были отличным коллективом, и я почувствовал замечательную атмосферу среди игроков, что тоже является преимуществом. Моё будущее? Мне нравится жить настоящим, твёрдо стоять на ногах и не беспокоиться о том, что произойдёт через год. Я хочу начать всё правильно и подготовиться как можно лучше», — приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.

В контрольных матчах миланцы уступили «Арсеналу» (0:1) и переиграли «Ливерпуль» (4:2).

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