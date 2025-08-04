«Ротор» и «Енисей» не забили голов в матче Первой лиги

Окончен матч 3-го тура лиги PARI, в котором встречались «Ротор» (Волгоград) и «Енисей» (Красноярск). Команды не забили голов в этой встрече. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград, Россия). В роли главного арбитра матча выступил Кирилл Силантьев (Самара, Россия).

После этой игры «Ротор» располагается на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги с четырьмя очками в активе. «Енисей» с одним очком замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре команда из Волгограда сыграет дома с «Уфой» 10 августа. «Енисею» предстоит провести домашнюю встречу с екатеринбургским «Уралом», данный матч также состоится 10 августа.