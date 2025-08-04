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«Ротор» и «Енисей» не забили голов в матче Первой лиги

«Ротор» и «Енисей» не забили голов в матче Первой лиги
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Окончен матч 3-го тура лиги PARI, в котором встречались «Ротор» (Волгоград) и «Енисей» (Красноярск). Команды не забили голов в этой встрече. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград, Россия). В роли главного арбитра матча выступил Кирилл Силантьев (Самара, Россия).

Россия — Лига PARI . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 0
Енисей
Красноярск

После этой игры «Ротор» располагается на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги с четырьмя очками в активе. «Енисей» с одним очком замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре команда из Волгограда сыграет дома с «Уфой» 10 августа. «Енисею» предстоит провести домашнюю встречу с екатеринбургским «Уралом», данный матч также состоится 10 августа.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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