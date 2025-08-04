«Челси» продаст Лесли Угочукву в «Бёрнли» — The Athletic

«Челси» и «Бёрнли» достигли соглашения о трансфере 21-летнего полузащитника лондонского клуба Лесли Угочукву. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, игрок получил разрешение на прохождение медосмотра и переход на постоянной основе. Если всё пойдёт по плану, футболист подпишет пятилетний контракт.

В прошлом сезоне Лесли выступал за «Саутгемптон» на правах аренды, через год после подписания семилетнего контракта с «Челси». В 31 матче прошедшего клубного сезона игрок забил один мяч и отдал две голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.