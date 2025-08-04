Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 4 августа, календарь, таблица

Сегодня, 4 августа, состоялся заключительный матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом матча данного игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 4 августа:

«Рубин» — «Сочи» — 2:1.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский «Локомотив». У железнодорожников девять набранных очков в трёх турах. На второй строчке располагаются самарские «Крылья Советов», у которых семь очков. Столько же — у калининградской «Балтики», занимающей третье место. «Рубин» идёт четвёртым (7 очков), «Сочи» располагается на последней строчке без набранных очков.