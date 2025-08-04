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Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты матчей 3-го тура, турнирная таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 4 августа, завершился 3-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

2 августа, суббота

«Ростов» — «Крылья Советов» — 1:4;
«Пари НН» — «Локомотив» — 2:3;
«Краснодар» — «Динамо» (Москва) — 1:0.

3 августа, воскресенье

«Акрон» — «Спартак» — 1:1;
«Балтика» — «Оренбург» — 3:2;
«Зенит» — ЦСКА — 1:1;
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат» — 1:0.

4 августа, понедельник

«Рубин» — «Сочи» — 2:1.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский «Локомотив». У железнодорожников девять набранных очков в трёх турах. На второй строчке располагаются самарские «Крылья Советов», у которых семь очков. Столько же — у калининградской «Балтики», занимающей третье место. «Сочи» располагается на последней строчке без набранных очков.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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