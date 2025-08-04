Карраскаль — о переходе во «Фламенго»: ни секунды не сомневался в своём решении

Полузащитник Хорхе Карраскаль поделился подробностями своего перехода из московского «Динамо» во «Фламенго».

«Это был эмоциональный момент, но и очень напряжённый из-за сложностей с моим переходом. Я был в сборной, когда мне сообщили об интересе, и согласился не раздумывая, сказал, что готов перейти во «Фламенго. Это заняло много времени, но я всегда сохранял позитивный настрой.

Были и другие клубы, проявлявшие интерес ко мне, но я всегда говорил семье и друзьям, что хочу перейти в «Фламенго», чтобы пережить этот замечательный опыт. Это команда, которая выигрывает титулы. Я ни секунды не сомневался в своём решении. Это было напряжённо, потому что я был сосредоточен на переходе, и мы закрыли дверь для других предложений

«Фламенго» — это большой клуб, который много значит в Южной Америке. Для меня было мечтой играть в бразильском чемпионате, учитывая мой стиль игры. Уверен, что принял лучшее решение», — приводит слова Карраскаля Globo.

27-летний Карраскаль выступал за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами.