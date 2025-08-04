Первая лига — 2025/2026 по футболу: результаты на 4 августа, календарь, таблица

Сегодня, 4 августа, состоялся заключительный матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 4 августа:

«Ротор» — «Енисей» — 0:0.

После 3-го тура турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Урал», на втором месте находится «Факел», у команд по девять очков. На третьем месте расположился «КАМАЗ», топ-4 турнирной таблицы замыкает «СКА-Хабаровск» — у данных коллективов по семь очков. В зоне вылета располагаются красноярский «Енисей», ярославский «Шинник» и московское «Торпедо», в активе которых по одному очку.