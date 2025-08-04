Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 4 августа, завершился 3-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

2 августа, суббота

«Уфа» — «Шинник» — 1:0;

«Урал» — «Родина» — 2:1;

КАМАЗ — «Челябинск» — 2:1;

«Чайка» — «Волга» (Ульяновск) — 1:1.

3 августа, воскресенье

«СКА-Хабаровск» — «Торпедо» — 1:0;

«Спартак» (Кострома) — «Нефтехимик» — 1:1;

«Факел» — «Сокол» — 1:0.

4 августа, понедельник

«Ротор» — «Енисей» — 0:0.

После 3-го тура турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Урал», на втором месте находится «Факел», у команд по девять очков. На третьем месте расположился «КАМАЗ», топ-4 турнирной таблицы замыкает «СКА-Хабаровск» — у данных коллективов по семь очков. В зоне вылета располагаются красноярский «Енисей», ярославский «Шинник» и московское «Торпедо», в активе которых по одному очку.