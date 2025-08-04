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Грузинский клуб «Орби» пожалуется в ФИФА из-за перехода футболиста в «Пари НН»

Грузинский клуб «Орби» пожалуется в ФИФА из-за перехода футболиста в «Пари НН»
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Грузинский «Орби» сообщил, что подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за перехода полузащитника Вахо Бедошвили в «Пари Нижний Новгород».

Нижегородский клуб сегодня, 4 августа, объявил, что выкупил права на 21-летнего футболиста у тбилисского «Орби».

«У Вахо Бедошвили был контракт с нашим клубом до 31 декабря 2026 года. После выступления за сборную Грузии на чемпионате Европы среди игроков до 21 года мы получили официальные предложения от нескольких европейских клубов о трансфере футболиста. С одним из клубов мы совместно с игроком согласовали условия как трансфера, так и трудового договора, и контракты были готовы к подписанию. На следующий день мы узнали, что игрок уехал в Россию без согласия нашего клуба, и с тех пор связаться с ним не удавалось.

Несколько дней назад мы получили уведомление о том, что игрок в одностороннем порядке расторг трудовой контракт с «Орби» и перейдёт в российский клуб «Нижний Новгород». Действия как игрока, так и «Нижнего Новгорода» нарушают правила ФИФА, тем самым нарушая законные интересы нашего клуба.

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы приняли решение обратиться в соответствующий орган ФИФА и инициировать судебное разбирательство в отношении игрока и российского клуба», — говорится в заявлении клуба.

Бедошвили — воспитанник тбилисского «Динамо». Также футболист выступал за «Гареджи» на правах аренды. В Эровнули Лиге (высший дивизион Грузии) он провёл 18 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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