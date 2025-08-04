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Marca: состав мадридского «Реала» на новый сезон — самый молодой с 1998 года

Marca: состав мадридского «Реала» на новый сезон — самый молодой с 1998 года
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Средний возраст состава мадридского «Реала» на сезон-2025/2026 является самым молодым с 1998 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, после прихода в команду полузащитника Франко Мастантуоно (17 лет) и защитника Дина Хёйсена (20) средний возраст игроков «сливочных» составляет 25,07 года, что является самым молодым показателем с сезона-1998/1999, когда средний возраст команды был 24,88 года.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 84 очка. Первый матч Ла Лиги в сезоне-2025/2026 «сливочные» проведут 19 августа. «Реал» на своём поле примет «Осасуну».

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