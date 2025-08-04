«Реал Сосьедад» объявил о переходе Гонсалу Гедеша

Португальский вингер Гонсалу Гедеш подписал контракт с «Реалом Сосьедад», сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2027/2028 с возможностью продления ещё на сезон.

В минувшем сезоне Гедеш выступал за «Вулверхэмптон», провёл 33 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал пять голевых передач. Ранее Гонсалу защищал цвета «Бенфики», «ПСЖ», «Валенсии» и «Вильярреала». Также в активе Гедеша 32 матча за сборную Португалии и семь забитых мячей.

В минувшем сезоне «Реал Сосьедад» занял 11-е место в таблице чемпионата Испании. За клуб выступает российский полузащитник Арсен Захарян.