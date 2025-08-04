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Полузащитник Факундо Буонанотте заинтересовал дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник Факундо Буонанотте заинтересовал дортмундскую «Боруссию»
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Атакующий полузащитник Факундо Буонанотте может перейти из «Брайтон энд Хоув Альбион» в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает Sky in Germany.

Согласно источнику, дортмундцы уже готовят предложение о трансфере игрока. Сам футболист готов продолжить карьеру в составе этой немецкой команды.

Хавбек является воспитанником клуба «Росарио Сентраль», на взрослом уровне он также выступал за данную команду. В прошлом сезоне на правах аренды игрок защищал цвета «Лестер Сити». В 35 матчах прошедшего клубного сезона Буонанотте забил шесть голов и отдал три результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость аргентинца составляет € 20 млн.

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