Полузащитник Факундо Буонанотте заинтересовал дортмундскую «Боруссию»

Атакующий полузащитник Факундо Буонанотте может перейти из «Брайтон энд Хоув Альбион» в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает Sky in Germany.

Согласно источнику, дортмундцы уже готовят предложение о трансфере игрока. Сам футболист готов продолжить карьеру в составе этой немецкой команды.

Хавбек является воспитанником клуба «Росарио Сентраль», на взрослом уровне он также выступал за данную команду. В прошлом сезоне на правах аренды игрок защищал цвета «Лестер Сити». В 35 матчах прошедшего клубного сезона Буонанотте забил шесть голов и отдал три результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость аргентинца составляет € 20 млн.