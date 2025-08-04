«Милан» и «Брюгге» согласовали трансфер полузащитника Яшари — Тавольери

«Милан» достиг договоренности с «Брюгге» о трансфере 23-летнего полузащитника Ардона Яшари. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети X.

По информации источника, сторонам осталось согласовать только условия оплаты. Ожидается, что футболист подпишет пятилетний контракт с «россонери».

В минувшем сезоне Яшари провёл 52 матча, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

По итогам прошедшего сезона «Милан» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 63 очка.