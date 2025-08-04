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Кузьмичёв высказался о спаде в игре Глушенкова в «Зените»

Кузьмичёв высказался о спаде в игре Глушенкова в «Зените»
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Агент Владимир Кузьмичёв высказался о спаде в игре футболиста «Зенита» Максима Глушенкова. В матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2) Глушенков был заменён в перерыве. После матча Сергей Семак публично раскритиковал его игру, а в СМИ появились разговоры о конфликте тренера и футболиста.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

«Знаю его. Понятно, что не очень простой характер, и когда он пришёл, всё сразу покатилось, начал отдавать и забивать. Вошёл, как в свою команду. Все думали, что так и будет. Но я ждал, когда наступит такой момент, когда будут претензии тренера или придётся конкурировать с сильными ребятами. Здесь могут возникнуть проблемы ментального характера побороться за место. Его индивидуальные, но, как ни крути, отголоски на команду будут.

Потеря места в стартовом составе? Однозначно, тот яркий период закончился, и после этого у него были не выдающиеся игры», — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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