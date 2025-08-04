«Рубин» забил в 11-м матче чемпионата России подряд и повторил клубный рекорд

Казанский «Рубин» забивал в 11-м матче подряд в чемпионатах России, повторив клубный рекорд, сообщается в телеграм-канале «Цифроскоп».

В понедельник, 4 августа, «Рубин» дома обыграл «Сочи» со счётом 2:1, дубль оформил Мирлинд Даку. Таким образом, казанская команда смогла забить в 11-м матче РПЛ подряд. Такие же серии были у «Рубина» в национальном первенстве в 2005, 2011 и 2012 годах.

«Рубин» набрал семь очков и идёт четвёртым в таблице РПЛ, «Сочи» под руководством Роберта Морено не заработал очков и идёт на последнем месте таблицы.

В следующем туре 9 августа команда Рашида Рахимова сыграет в гостях с московским ЦСКА, «Сочи» днём позднее примет московское «Динамо».