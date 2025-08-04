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«Рубин» забил в 11-м матче чемпионата России подряд и повторил клубный рекорд

«Рубин» забил в 11-м матче чемпионата России подряд и повторил клубный рекорд
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Казанский «Рубин» забивал в 11-м матче подряд в чемпионатах России, повторив клубный рекорд, сообщается в телеграм-канале «Цифроскоп».

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Даку – 12'     2:0 Даку – 78'     2:1 Грицаенко – 86'    

В понедельник, 4 августа, «Рубин» дома обыграл «Сочи» со счётом 2:1, дубль оформил Мирлинд Даку. Таким образом, казанская команда смогла забить в 11-м матче РПЛ подряд. Такие же серии были у «Рубина» в национальном первенстве в 2005, 2011 и 2012 годах.

«Рубин» набрал семь очков и идёт четвёртым в таблице РПЛ, «Сочи» под руководством Роберта Морено не заработал очков и идёт на последнем месте таблицы.

В следующем туре 9 августа команда Рашида Рахимова сыграет в гостях с московским ЦСКА, «Сочи» днём позднее примет московское «Динамо».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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