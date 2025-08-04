Защитник «Ювентуса» Бремер: стиль Тудора похож на Гасперини и Юрича

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер рассказал о работе с главным тренером «бьянконери» Игором Тудором и отметил его поддержку в период восстановления после травмы.

«Это тренер, который сам носил футболку «Ювентуса» и знает, что значит играть за этот клуб. Он вселяет в меня спокойствие, говорит, чтобы я не форсировал набор формы, что всё произойдёт естественным образом, и я вернусь на свой уровень. Его стиль похож на Гасперини и Юрича, с которыми я уже работал. Я подхожу под его футбол. В «Ювентусе» нужно побеждать, и мы хотим вернуться к победам. Но, как всегда, итоги подводят в конце», — приводит слова Бремера La Gazzetta dello Sport.