Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ювентуса» Бремер: стиль Тудора похож на Гасперини и Юрича

Защитник «Ювентуса» Бремер: стиль Тудора похож на Гасперини и Юрича
Комментарии

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер рассказал о работе с главным тренером «бьянконери» Игором Тудором и отметил его поддержку в период восстановления после травмы.

«Это тренер, который сам носил футболку «Ювентуса» и знает, что значит играть за этот клуб. Он вселяет в меня спокойствие, говорит, чтобы я не форсировал набор формы, что всё произойдёт естественным образом, и я вернусь на свой уровень. Его стиль похож на Гасперини и Юрича, с которыми я уже работал. Я подхожу под его футбол. В «Ювентусе» нужно побеждать, и мы хотим вернуться к победам. Но, как всегда, итоги подводят в конце», — приводит слова Бремера La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
В «Ювентусе» подтвердили готовность продать Влаховича нынешним летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android