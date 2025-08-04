«Ливерпуль» переиграл «Атлетик» во втором товарищеском матче команд

Завершён второй товарищеский матч «Ливерпуля» с «Атлетиком» из запланированных на 4 августа. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержала английская команда. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

Мохамед Салах открыл счёт на 14-й минуте и вывел хозяев поля вперёд. Ойан Сансет на 29-й минуте сравнял счёт. Коди Гакпо на 55-й минуте вновь обеспечил красным преимущество, но Коди Гакпо на 64-й минуте отличился автоголом и вернул равенство на табло. Победный гол на 70-й минуте забил Гакпо. В первой игре победу также одержал «Ливерпуль» (4:1).

«Ливерпуль» начнёт новый сезон 10 августа матчем за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас». «Атлетик» откроет новый сезон Ла Лиги 17 августа игрой с «Севильей».