«Ливерпуль» переиграл «Атлетик» во втором товарищеском матче команд
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Завершён второй товарищеский матч «Ливерпуля» с «Атлетиком» из запланированных на 4 августа. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержала английская команда. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
04 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Салах – 14' 1:1 Сансет – 29' 2:1 Гакпо – 55' 2:2 Гакпо – 64' 3:2 Гакпо – 70'
Мохамед Салах открыл счёт на 14-й минуте и вывел хозяев поля вперёд. Ойан Сансет на 29-й минуте сравнял счёт. Коди Гакпо на 55-й минуте вновь обеспечил красным преимущество, но Коди Гакпо на 64-й минуте отличился автоголом и вернул равенство на табло. Победный гол на 70-й минуте забил Гакпо. В первой игре победу также одержал «Ливерпуль» (4:1).
«Ливерпуль» начнёт новый сезон 10 августа матчем за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас». «Атлетик» откроет новый сезон Ла Лиги 17 августа игрой с «Севильей».
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