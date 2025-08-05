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Огнен Ожегович выступил с обращением после ухода из «Пари НН»

Огнен Ожегович выступил с обращением после ухода из «Пари НН»
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Боснийский нападающий Огнен Ожегович попрощался с болельщиками после ухода из «Пари НН», о котором было объявлено в понедельник, 4 августа. 31-летий футболист продолжит карьеру в греческом «Атромитосе».

«Я счастлив, что был частью такой команды, как «Пари НН». Я познакомился с замечательными людьми, некоторых из них теперь могу назвать друзьями в жизни. Это был отличный опыт, мы вместе испытали как плохие, так и хорошие моменты, но в целом всё было позитивно.

Действительно уверен, что «Пари НН» сделает шаг вперёд с новым тренерским штабом и коллективом. Надеюсь, что болельщики будут относиться с пониманием к молодой команде и будут поддерживать её с новой энергией. Спасибо за всё, нижегородцы!» — приводит пресс-служба «Пари НН» слова Ожеговича.

Ожегович присоединился к «Пари НН» летом 2024 года. За нижегородский клуб футболист провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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