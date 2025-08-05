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Сын Ильи Ковальчука признан лучшим игроком месяца в Юношеской футбольной лиге

Сын Ильи Ковальчука признан лучшим игроком месяца в Юношеской футбольной лиге
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Полузащитник московского «Динамо» Филипп Ковальчук признан лучшим футболистом июля в Юношеской футбольной лиге — 2 (игроки до 17 лет), сообщается в телеграм-канале лиги.

В активе 16-летнего Ковальчука пять голов и две результативные передачи в пяти июльских матчах ЮФЛ-2.

Московское «Динамо» занимает третье место в таблице ЮФЛ-2, набрав 40 очков и уступая по дополнительным показателям «Спартаку» (40) и по очкам — «Краснодару» (42).

Всего в 15 матчах сезона Филипп Ковальчук забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Филипп — сын олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира по хоккею Ильи Ковальчука.

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