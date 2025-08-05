Защитник «Наполи» Жуан Жесус: Спаллетти был первым человеком, который поверил в меня

Центральный защитник «Наполи» Жуан Жесус поблагодарил бывшего главного тренера неаполитанского клуба Лучано Спаллетти и отметил особенный подход Антонио Конте, ныне возглавляющего «Наполи».

«Первым человеком, который поверил в меня, был Спаллетти. Без него я бы не вошёл в историю «Наполи». Теперь здесь Конте, и я знаю, что он мне доверяет. Я горжусь тем, что провёл здесь много времени и выиграл два скудетто. Надеюсь, мы продолжим писать историю вместе.

Со Спаллетти я, кажется, сыграл 18 или 19 матчей в чемпионате, поскольку он много менял состав с Ким Мин Джэ, Ррахмани и Эстигором. В прошлом году, из-за травмы Буонджорно у меня было больше возможностей, и я смог выложиться по полной.

Конте — человек с очень специфическим методом, который учит никогда не сдаваться. Учитывая его карьеру и характер, он всегда был тем, кто никогда не отступает и заставляет нас выкладываться на все 100%. Это видно на поле», — приводит слова Жесуса Football Italia.