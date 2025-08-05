«Ноттингем Форест» может подписать голкипера сборной Шотландии — Sky Sports

«Ноттингем Форест» согласовал контракт с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном. Об этом сообщает Sky Sports.

Футболист после прошлого сезона покинул «Норвич Сити» и стал свободным агентом. Игрок обсуждал возможное сотрудничество со многими клубами, но решил выбрать «лесников». В ближайшее время он официально пополнит состав этой команды. Ожидается, что Ганн станет вратарём на подмену для Матца Селса и Карлоса Мигела. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Ганна составляет € 2,2 млн.

По итогам розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ноттингем Форест» занял седьмое место в турнирной таблице с 65 очками.