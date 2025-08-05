Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форест» может подписать голкипера сборной Шотландии — Sky Sports

«Ноттингем Форест» может подписать голкипера сборной Шотландии — Sky Sports
Комментарии

«Ноттингем Форест» согласовал контракт с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном. Об этом сообщает Sky Sports.

Футболист после прошлого сезона покинул «Норвич Сити» и стал свободным агентом. Игрок обсуждал возможное сотрудничество со многими клубами, но решил выбрать «лесников». В ближайшее время он официально пополнит состав этой команды. Ожидается, что Ганн станет вратарём на подмену для Матца Селса и Карлоса Мигела. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Ганна составляет € 2,2 млн.

По итогам розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ноттингем Форест» занял седьмое место в турнирной таблице с 65 очками.

Материалы по теме
Официально
«Ноттингем Форест» сообщил о переходе полузащитника сборной Швейцарии Ндоя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android