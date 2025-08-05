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Футболист «Кривбасса» отказался возвращаться на Украину после сборов команды в Словении

Футболист «Кривбасса» отказался возвращаться на Украину после сборов команды в Словении
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Вратарь украинского «Кривбасса» Игорь Омельченко покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся на Украину, сообщила пресс-служба клуба.

«Сегодня, 4 августа, в украинских СМИ появилась информация о вратаре ФК «Кривбасс» Игоре Омельченко, который самовольно покинул расположение команды на сборах.

ФК «Кривбасс» информирует о том, что футболист Игорь Омельченко действительно самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся на Украину вместе с командой. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться в ФК «Кривбасс».

«Кривбасс» продолжает проводить все необходимые мероприятия по возвращению футболиста в расположение команды и общается с соответствующими органами по данному вопросу. ФК «Кривбасс» проинформировал украинскую Премьер-лигу о сложившейся ситуации.

У футболиста есть действующий контракт с нашим клубом ещё на один год. Мы призываем Игоря Омельченко вернуться к выполнению контрактных обязательств», — говорится в заявлении клуба.

Омельченко 19 лет, сейчас он выступает в системе «Кривбасса» за команду до 19 лет.

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