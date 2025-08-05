Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У 4 клубов после 3-го тура РПЛ нет набранных очков — последний раз такое было в 1992-м

У 4 клубов после 3-го тура РПЛ нет набранных очков — последний раз такое было в 1992-м
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 у четырёх команд нет ни одного набранного очка. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Лишь в 1992 году после трёх матчей без очков было больше команд — пять.

Не набрали очков грозненский «Ахмат», «Ростов», «Пари Нижний Новгород», «Сочи». В минувшем туре грозненцы потерпели поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1), «Ростов» проиграл самарским «Крыльям Советов» (1:4), нижегородцы уступили «Локомотиву» (2:3), а «Сочи» — казанскому «Рубину» (1:2).

По итогам трёх туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский «Локомотив». У железнодорожников девять очков. На второй строчке располагаются «Крылья Советов», у которых семь очков. Столько же — у калининградской «Балтики», занимающей третье место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Рубин» забил в 11-м матче чемпионата России подряд и повторил клубный рекорд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android