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«Штутгарт» хочет подписать полузащитника «Арсенала» Виейра — Sky Sports

«Штутгарт» хочет подписать полузащитника «Арсенала» Виейра — Sky Sports
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Атакующий полузащитник Фабиу Виейра может перейти из «Арсенала» в «Штутгарт». Об этом сообщает Sky Sports.

The Athletic дополняет, что переговоры между клубами продвигаются в положительном ключе, лондонцы хотят расстаться с данным футболистом.

В прошлом сезоне хавбек на правах аренды выступал за «Порту», воспитанником которого является. В 42 матчах прошедшего сезона игрок забил пять голов и отдал шесть результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 22 млн.

«Штутгарт» по итогам прошлого сезона занял девятое место в турнирной таблице Бундеслиги и выиграл Кубок Германии.

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