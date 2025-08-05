Генич отреагировал на дубль Мирлинда Даку в матче «Рубина» с «Сочи»

Российский комментатор и спортивный журналист Константин Генич высказался об игре нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1). В этой встрече албанский форвард отметился дублем, забив победный мяч на 78-й минуте.

«Даку вау!» — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив эмодзи казанского клуба и слова «топ».

Отметим, Даку 27 лет. Он перебрался в «Рубин» в 2023 году. В текущем сезоне Мирлинд отметился четырьмя голами в четырёх матчах за клуб во всех турнирах. Кроме того, в его активе одна результативная передача. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, € 8 млн.