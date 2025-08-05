Черчесов – о Ракове: раньше он котировался даже выше, чем Батраков

Бывший главный тренер ряда российских клубов Станислав Черчесов высказался об игре нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, выступающего на правах аренды в составе «Крыльев Советов».

«Ракова я знаю давно, он еще раньше выделялся и котировался даже выше, чем Батраков. Из‑за высокой конкуренции в «Локомотиве» он не мог получать те минуты, которые хотел. В «Крылья Советов» парень пришел и стал одним из тех, на кого ставит тренер. Другое дело, чтобы он и дальше так продолжал, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Раков — воспитанник московского «Локомотива». Срок аренды 20-летнего нападающего в самарский клуб рассчитан до лета 2026 года. В трёх стартовых турах сезона-2025/2026 Раков забил три мяча и отдал две результативные передачи.