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«Какую ересь убрать!» Радимов выложил фото с Аршавиным и Гончаренко с матча «Зенит» — ЦСКА

«Какую ересь убрать!» Радимов выложил фото с Аршавиным и Гончаренко с матча «Зенит» — ЦСКА
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Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов в своём телеграм-канале поделился фотографией с матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги, где встречались санкт-петербургский клуб принимал красно-синих. Игра завершилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

На фотографии Радимов, Андрей Аршавин и Виктор Гончаренко находятся у бровки стадиона во время предматчевой разминки.

Фото: Телеграм-канал Владислава Радимова

«Наверняка многие смотрели вчерашний эфир «Зенит» — ЦСКА… Пишите, что можно изменить, о чём хотелось бы услышать больше! И какую ересь надо убрать!» — подписал фото Радимов в своём телеграм-канале.

После трёх туров сине-бело-голубые находятся на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. У команды Сергея Семака пять очков. Армейцы располагаются на восьмой строчке с тем же количеством очков.

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