«Какую ересь убрать!» Радимов выложил фото с Аршавиным и Гончаренко с матча «Зенит» — ЦСКА

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов в своём телеграм-канале поделился фотографией с матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги, где встречались санкт-петербургский клуб принимал красно-синих. Игра завершилась вничью — 1:1.

На фотографии Радимов, Андрей Аршавин и Виктор Гончаренко находятся у бровки стадиона во время предматчевой разминки.

Фото: Телеграм-канал Владислава Радимова

«Наверняка многие смотрели вчерашний эфир «Зенит» — ЦСКА… Пишите, что можно изменить, о чём хотелось бы услышать больше! И какую ересь надо убрать!» — подписал фото Радимов в своём телеграм-канале.

После трёх туров сине-бело-голубые находятся на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. У команды Сергея Семака пять очков. Армейцы располагаются на восьмой строчке с тем же количеством очков.