Гурцкая – о Станковиче в «Спартаке»: он артист и на это все купились, в него влюблены

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Он не знает, что с этими игроками делать это будет в каждом матче всё больше и больше видно и игроки это тоже понимают, а зачем его продлевали ну я же говорю он артист и на это все купились, в него влюблены. Они не знают, что делать игроки-то хорошие но что мы же не можем сказать что Барко вдруг разучился в футбол играть но он получил три передачи за всю игру», — сказал Гурцкая в подкасте «Это футбол, брат!» на YouTube-канале.

После трёх туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив четыре очка.