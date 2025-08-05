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Гурцкая – о Станковиче в «Спартаке»: он артист и на это все купились, в него влюблены

Гурцкая – о Станковиче в «Спартаке»: он артист и на это все купились, в него влюблены
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Он не знает, что с этими игроками делать это будет в каждом матче всё больше и больше видно и игроки это тоже понимают, а зачем его продлевали ну я же говорю он артист и на это все купились, в него влюблены. Они не знают, что делать игроки-то хорошие но что мы же не можем сказать что Барко вдруг разучился в футбол играть но он получил три передачи за всю игру», — сказал Гурцкая в подкасте «Это футбол, брат!» на YouTube-канале.

После трёх туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив четыре очка.

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