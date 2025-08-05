Кордоба, Даку, Батраков и Акинфеев — в сборной 3-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 3-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» и «Крыльев Советов» — по три футболиста. У остальных клубов – по одному. Тренером символической сборной мы выбрали Магомеда Адиева («Крылья Советов»).

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Лукас Оласа, Диего Коста (оба – «Краснодар»), Сергей Божин, Николай Рассказов (оба – «Крылья Советов»).

Полузащитники: Игорь Дмитриев («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Петров («Балтика»), Вадим Раков («Крылья Советов»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Мирлинд Даку («Рубин»).

Главный тренер: Магомед Адиев («Крылья Советов»).