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Кордоба, Даку, Батраков и Акинфеев — в сборной 3-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Кордоба, Даку, Батраков и Акинфеев — в сборной 3-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 3-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» и «Крыльев Советов» — по три футболиста. У остальных клубов – по одному. Тренером символической сборной мы выбрали Магомеда Адиева («Крылья Советов»).

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Лукас Оласа, Диего Коста (оба – «Краснодар»), Сергей Божин, Николай Рассказов (оба – «Крылья Советов»).

Полузащитники: Игорь Дмитриев («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Петров («Балтика»), Вадим Раков («Крылья Советов»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Мирлинд Даку («Рубин»).

Главный тренер: Магомед Адиев («Крылья Советов»).

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