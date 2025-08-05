Тренер «Рубина» ответил на вопрос о состоянии Рожкова, который покинул поле не носилках
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о травме защитника клуба Ильи Рожкова во время матча третьего тура чемпионата России с «Сочи» (2:1). Рожков получил травму ноги в стыке с Михаилом Игнатовым и держался за правое бедро. Рожкова положили на носилки и увезли с поля на электрокаре.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Даку – 12' 2:0 Даку – 78' 2:1 Грицаенко – 86'
— Как состояние Рожкова? Есть ясность?
— Пока нет. Он ушел на своих ногах из раздевалки, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.
«Рубин» набрал семь очков и идёт четвёртым в таблице РПЛ, «Сочи», в свою очередь, не заработал очков и идёт на последнем месте таблицы.
В следующем туре «Рубин» сыграет с ЦСКА, а «Сочи» встретится с «Динамо».
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