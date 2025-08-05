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Парадокс «Зенита». Развенчание культа Жедсона. Вопросы к проекту Карпина. ПЛН #106

Парадокс «Зенита». Развенчание культа Жедсона. Вопросы к проекту Карпина. ПЛН #106
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«Чемпионат» представляет 106-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и их гость — комментатор Роман Нагучев — обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Мощный тур РПЛ с двумя топ-матчами — теперь история. К судейству «Зенита» у многих есть вопросы, но по делу ли? Почему нет уверенности в совместимости Карпина и «Динамо»? Что делать «Спартаку» со Станковичем и стоит ли так надеяться на Жедсона Фернандеша? Всё это и многое другое — в новом выпуске.

Телеграм-канал подкаста

Телеграм-канал Андрея

Телеграм-канал Миши

Телеграм-канал Ромы

Видеоверсия выпуска:

Аудиоверсия выпуска:

Таймкоды:

0:00 — Всем привет! С нами Рома Нагучев и самый милый гость в истории
02:10 — «Динамо» снова проиграло «Краснодару». Карпин точно подходит этому проекту?
25:59 — Эффективный «Локо» с маэстро Батраковым и безбашенный «Пари НН»
36:21 — Новая потеря «Спартака» и будущее Станковича. А ещё развенчание культа Жедсона от Ромы
59:25 — «Зенит» выдал свой лучший матч и не выиграл. Судейством точно стоит возмущаться?
01:15:19 — Остальное в туре. Гнев Квеквескири, журналистский манифест Ромы и феноменальный Раков.

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