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«Настолько разбалансированный и непонятный». Корнаухов – о «Спартаке»

«Настолько разбалансированный и непонятный». Корнаухов – о «Спартаке»
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Бывший защитник ЦСКА и телеэксперт Олег Корнаухов критично оценил форму «Спартака» на старте сезона чемпионата России.

«Что‑то конкретное говорить о «Спартаке» как о целостной команде пока тяжело. У них в каждом матче удаление. Я не думаю, что Станкович, как Диего Симеоне, наигрывает ситуации, когда команда играет в меньшинстве.

Целостности нет, лидерства тоже, сыгранности не хватает. Тот же Барко играет не с тем настроением, которое мы видели в прошлом году, Угальде растворился. Жедсон, приобретенный за большие деньги, только пришел в команду. Проблема крайних защитников никуда не делась. Сейчас «Спартак» настолько разбалансированный и непонятный, что общего впечатления от их игры нет, — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив четыре очка. Команда победила махачкалинское «Динамо» (1:0), разгромно проиграла «Балтике» (0:3) и сыграла вничью с «Акроном» (1:1).

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Локомотивом», Матч состоится 9 августа.

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