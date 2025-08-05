Григорян: вы критикуете «Спартак», который постоянно играет в меньшинстве

Известный российский тренер Александр Григорян прокомментировал игру «Спартака» в матче третьего тура с «Акроном» (1:1) и реакцию главного тренера московского клуба Деяна Станковича.

«Сейчас все критикуют «Спартак» и говорят об истерике Станковича. Но я у него истерики не вижу. Обвинять его в том, что он на последних минутах, играя вдесятером, празднует гол… А как не праздновать? Я не вижу никакого кризиса. Вы постоянно критикуете «Спартак», который постоянно играет в меньшинстве. Футбол — это игра 11 на 11. Если говорить о Хлусевиче, то это глупость, помноженная на всю вселенную», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, следующий матч московский клуб проведёт с «Локомотивом» 9 августа.