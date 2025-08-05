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Фёдор Смолов высказался о своём участии в Streamers Battle

Фёдор Смолов высказался о своём участии в Streamers Battle
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Бывший форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов прокомментировал своё участие в Streamers Battle в составе команды известного тренера Дмитрия hooch Богданова.

«Всем привет с берегов Италии! Записываю видео, чтобы сказать, что буду принимать участие в Streamers Battle, который будет проходить с 10 по 19 августа. Обо всех новостях вы сможете узнать в моём тг, так что подписывайтесь. Буду играть за команду hooch`а (известный тренер Дмитрий hooch Богданов. — Прим. «Чемпионата»). Собственно, hooch, легенда «Доты» — Solo, Dosia, n0rb3r7. Следите, болейте и не болейте!» — сказал Смолов видеоозаметке в своём телеграм-канале.

Напомним, всего в турнире примут участие восемь команд, соревнование пройдёт с 10 по 19 августа — посмотреть все матчи можно будет на Twitch-каналах участников. Общий призовой фонд турнира превысит 3,5 млн рублей.

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