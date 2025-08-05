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Президент «Бешикташа» высказался о трансфере Жедсона Фернандеша в «Спартак»

Президент «Бешикташа» высказался о трансфере Жедсона Фернандеша в «Спартак»
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Президент турецкого «Бешикташа» Сердар Адали прокомментировал трансфер португальского полузащитника Жедсона Фернандеша в московский «Спартак».

«Жедсон Фернандеш даже пропустил тренировки ради перехода в московский «Спартак». Как мы можем удерживать его против его воли? Мы не могли заставить его остаться — он стремился уйти», — Kartal Analiz в социальной сети Х.

Напомним, португальский полузащитник пополнил состав московской команды 31 июля текущего года. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальского игрока составляет € 18 млн.

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